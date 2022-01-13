“社工+红领巾”，洛阳一社区创新开展端午文化进社区活动【视频】

今天上午，一场由社区居民、社工站、“红领巾督导团”共同参与的端午文化进社区活动在涧西区南峰社区举行。

今天上午，一场由社区居民、社工站、“红领巾督导团”共同参与的端午文化进社区活动在涧西区南峰社区举行。

该活动以南峰社区新时代文明实践站为平台，对接多方社会资源，旨在让社区居民在家门口就能享受到爱心义诊、粽子分发等便民服务，同时让辖区内更多的“红领巾”在手工劳作中，加深对端午文化的理解和对中国传统文化的热爱。

编织、打结、系扣……在周山路街道社工站社工及社区工作人员的指导下，一条条看似平常的彩绳，就在孩子们的手中变为一个个精致的五彩网兜。南峰社区相关负责人介绍，此次活动是南峰社区开展“文化进社区”系列活动的一次实践，接下来，他们还将立足社区学校资源，以新时代文明实践活动“创意+”为动力，多多开展适合青少年参与的社区文化活动，助力青少年从小培养城市主人翁意识，以实际行动为洛阳创建全国文明典范城市交上“高分答卷”。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼 文/图/视频 通讯员 陈志强）