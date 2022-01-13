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洛阳举办创业创新大赛 26个项目斩获大奖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.29 11:20

　　5月27日，第五届“中国创翼”创业创新大赛、第六届“豫创天下”创业创新大赛、第二届“凤归中原”返乡创业大赛洛阳分区赛暨第十届“创响河洛”创业创新大赛决赛圆满落幕。

　　本次大赛由洛阳市人力资源社会保障局、洛阳市发展改革委、洛阳市教育局、洛阳市科技局、洛阳市财政局、洛阳市农业农村局、洛阳市乡村振兴局、洛阳市总工会、共青团洛阳市委、洛阳市妇联、洛阳市残联共同举办。大赛自3月份启动以来，共吸引243个项目报名，其中81个项目入围决赛，涵盖新材料新能源、装备制造、现代农业等多个领域，呈现出创新性强、发展前景好、带动就业作用突出等特点。

　　与往年不同的是，为做好疫情防控，今年大赛采用线上、线下双赛场和“1+3”多组别比赛模式，即1个主体赛加3个专项赛，其中主体赛分为制造业和服务业2个项目组，3个专项赛分别是青年创意专项赛、劳务品牌专项赛和乡村振兴专项赛。

　　经激烈角逐，共有26个参赛项目从决赛中脱颖而出，其中5个获一等奖、9个获二等奖、12个获三等奖。比如，“洛阳康达卡勒幅医疗科技有限公司”项目获得主体赛制造业项目组一等奖、河南傑语文化传媒有限公司“万马奔城项目”获得主体赛服务业项目组一等奖；慧农团队“低成本分布式物联网智慧农业解决方案项目”、栾川县人力资源和公共就业服务中心“栾川旅游金管家劳务品牌项目”、洛宁李应贤家庭农场“金珠沙梨全产业链开发及应用项目”分获青年创意专项赛、劳务品牌专项赛、乡村振兴专项赛一等奖。接下来，我市将从这些获奖项目中优中选优，推荐参加全省决赛。同时，获奖项目还将在办公场所、创业服务、创业辅导、创投对接、媒体宣传等方面享受优先支持。

　　副市长贺敏出席大赛颁奖典礼并为获奖选手颁奖。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 李帆 董炎彬 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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