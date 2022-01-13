喝牛奶的番茄和西瓜！汝阳这个“巧媳妇”依靠创新种植走上致富路

5月30日，艳阳高照，李爱玲家种的番茄也悄悄晒红了脸。在洛阳市汝阳县柏树乡漫流村，李爱玲可是个“大红人”。上世纪90年代，李爱玲就开始研究玉米育种，学习果蔬栽培专业技术。

5月30日，艳阳高照，李爱玲家种的番茄也悄悄晒红了脸。

在洛阳市汝阳县柏树乡漫流村，李爱玲可是个“大红人”。上世纪90年代，李爱玲就开始研究玉米育种，学习果蔬栽培专业技术。2000年，李爱玲南下深圳，做起了物流生意，企业规模越来越大，一干就是20年。期间，李爱玲家的4个儿女也全部进入大学，接连完成学业……在周围人看来，李爱玲一家事业家庭两头旺，是人人艳羡的模范。

2020年6月，李爱玲和丈夫商议后，决定放弃深圳的物流产业，回到家乡柏树乡漫流村做大棚种植。得知这一消息后，村里人满是疑问：这人咋这么想不开？在村里种果蔬能有啥出路？

顶着村里人的质疑，李爱玲和丈夫承包了67个村集体经济大棚，成立汝阳县家昌种植专业合作社，种起了果蔬。为确保果蔬品质，两人研究了市面上各种品种的番茄和玉米等果蔬，并与西北农林科技大学建立合作，最终选定最佳品种。

“果蔬对光照和温度的要求很高，但它们不会说话，我们就要时刻关注它们的冷暖和营养。”李爱玲说。冬天，她要给大棚里的果蔬盖上棉毡做成的被子，防止果蔬冻伤，夏天则要根据外界温度变化决定何时开关大棚通风口……