“洛阳市新时代文明实践青年宣讲团”集结完毕

31日下午，由洛阳市文明办、洛阳市创建办主办的洛阳市“青年城市青年讲”音视频征集活动优秀作品发布仪式，在市图书馆圆满落幕。

31日下午，由洛阳市文明办、洛阳市创建办主办的洛阳市“青年城市青年讲”音视频征集活动优秀作品发布仪式，在市图书馆圆满落幕，活动共表彰高梦等先进个人63名、西工区委宣传部等7个优秀组织单位和河南科技大学第一附属医院等2个获奖单位。

在现场，“洛阳市新时代文明实践青年宣讲团”完成授旗，这也标志着我市青年宣讲团正式集结完毕，接下来将按照计划深入我市各县(市)区开展宣讲活动。

青年因城市而聚，城市因青年而兴。今年以来，市创建办、市文明办面向各县(区)及社会各界征集“青年城市青年讲”的音视频作品，截至3月底，我市共征集各类作品230件，最终63部作品脱颖而出。

“我们希望通过选树典型、表彰先进，来更好地弘扬时代精神、推动我市精神文明建设。”市文明办相关负责人表示，由这些先进个人组成的“洛阳市新时代文明实践青年宣讲团”将深入基层，通过讲述自己的奋斗故事，来展现城市发展建设中的青年担当，并以此鼓舞激励广大青年始终保持昂扬的精神风貌，为我市争创全国文明典范城市作出更大贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼 文/图/视频 通讯员 陈志强）