涧西首批文明实践活动“策划师”月底上岗【视频】

今天上午，记者从洛阳市涧西区文明办了解到，为充分发挥新时代文明实践活动作用，本月底前，涧西区首批新时代文明实践活动“策划师”队伍将组建完成，以更加丰富多彩的文明实践活动推动基层公共文化服务向社区延伸。

今天上午，记者从洛阳市涧西区文明办了解到，为充分发挥新时代文明实践活动作用，本月底前，涧西区首批新时代文明实践活动“策划师”队伍将组建完成，以更加丰富多彩的文明实践活动推动基层公共文化服务向社区延伸。

此前，洛龙区已率先全市完成文明实践活动“策划师”队伍组建工作。和洛龙区一样，此次涧西区被聘用的新时代文明实践活动“策划师”，也将主要负责城区各类文明实践活动和文化活动的策划谋划、组织实施工作，为各类文化和文明实践活动的开展提供“智库力量”。

“我们对入选策划师队伍的人员，也制定了激励机制。”涧西区文明办相关负责人表示，为了更大限度地调动社区志愿者及社会有志人士争当“策划师”的积极性，涧西区将根据实际情况适当给予“策划师”一定补贴，另一方面，还将在“文明家庭”“身边好人”“最美人物”等先进典型培育选树活动上给予优先考虑。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频 通讯员 丁庆春 李晓培）