桂圆路社区体育公园、邙山体育公园……洛阳更多新时代文明实践公共场所“上线”

“场地大、环境美，还有这么一群志同道合的好姐妹，在这儿活动美哩很。”18日下午，家在洛阳市洛龙区尚德苑小区的58岁居民郭洁在跳罢一曲舞后，趁着休息的间隙对记者说，她是兴洛湖艺术团的资深成员，平日里最大的兴趣爱好就是在兴洛湖公园参加各类文明实践活动，“和社区相比，这里的平台更大！”
“场地大、环境美，还有这么一群志同道合的好姐妹，在这儿活动美哩很。”18日下午，家在洛阳市洛龙区尚德苑小区的58岁居民郭洁在跳罢一曲舞后，趁着休息的间隙对记者说，她是兴洛湖艺术团的资深成员，平日里最大的兴趣爱好就是在兴洛湖公园参加各类文明实践活动，“和社区相比，这里的平台更大！”
“场地大、环境美，还有这么一群志同道合的好姐妹，在这儿活动美哩很。”18日下午，家在洛阳市洛龙区尚德苑小区的58岁居民郭洁在跳罢一曲舞后，趁着休息的间隙对记者说，她是兴洛湖艺术团的资深成员，平日里最大的兴趣爱好就是在兴洛湖公园参加各类文明实践活动，“和社区相比，这里的平台更大！”
56岁的孔琳是洛龙区首批新时代文明实践活动“策划师”，也是兴洛湖艺术团的活动发起者。孔琳介绍，兴洛湖艺术团成立于2020年，截至目前，学员人数已突破600人，学员多为附近社区的居民，艺术团下设乐理班、器乐班、朗诵班、舞蹈班、戏曲班等，且科目仍在不断丰富中，旨在为更多居民提供“文化大餐”选项。
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