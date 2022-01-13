“园艺+服务”进社区 文明实践“不走寻常路”

“这种植物学名叫红枫，喜欢阳光和干燥的环境，每月浇一次水就可以了。”今天上午，在洛阳市洛龙区安乐镇东岗社区党群服务中心内，文明实践策划师韩巧珍正带领辖区居民，学习附近绿地植物的生长特性、养护方法。

“这种植物学名叫红枫，喜欢阳光和干燥的环境，每月浇一次水就可以了。”今天上午，在洛阳市洛龙区安乐镇东岗社区党群服务中心内，文明实践策划师韩巧珍正带领辖区居民，学习附近绿地植物的生长特性、养护方法。

韩巧珍从事园艺行业多年，对植物种植、修剪有一些心得，她将辖区数量较多的月季、法国梧桐、桂花、芍药等植物的生长属性、养护技巧等逐一进行了现场讲解。

15分钟左右的分享后，韩巧珍带领大家走进小区绿地，为植物进行浇水、土壤疏松等养护……对于东岗社区新时代文明实践站开展的园艺主题新时代文明实践活动，参加活动的居民纷纷竖起了大拇指。

“我们社区居民种植热情高，但很多人不懂专业的养护方法，遇到了不少问题。在韩老师的指导下，园艺志愿者利用生根粉、营养液，采取科学养护措施，让植物重现生机，帮助大家实现‘养花自由’。”居民沈团结说道。