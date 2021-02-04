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数字解码 洛阳市住建局“边巡边改”见实效
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.15 17:04

　　按照洛阳市委统一部署和市委巡察工作领导小组要求，洛阳市委第二巡察组于2022年3月21日进驻洛阳市住建局开展巡察工作，认真贯彻“发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展”工作方针，把“边巡边改”作为重要原则，持续推动巡察工作提质增效。

　　——完成3方面急难任务。将巡察整改与当前正在做的各项工作结合起来，以巡察整改的实际成效促进各项重点工作任务完成。

　　7天7夜完成洛阳方舱医院建设，坚持党建引领，党员带头，从全市抽调建设单位精兵强将，昼夜奋战，圆满完成方舱医院建设任务，有力助推疫情防控工作。

　　问题楼盘化解大头落地，纳入省级问题楼盘台账156个，已化解128个，总体化解率82%。其中，备受关注的恒大绿洲项目已陆续复工，计划通过容缺办理，在5月底前实现193号楼盘交房。

　　灾后恢复重建工作顺利推进，9个集中安置项目中，嵩县大章镇赵岭村安置点已实现群众入住，偃师区府店镇幸福社区、山化镇忠义村、寺沟村安置小区均完成分房交钥匙，山化镇汤泉、东屯、王窑安置小区将在本月底实现分房交钥匙，嵩县白河镇集中安置小区和德亭镇老道沟村集中安置项目也将在6月底前完成群众搬迁入住。

　　——开展11个专项治理活动。针对巡察发现的问题，洛阳市住建局先后筹划开展了“建筑装饰装修行业、农村住房安全、建设工程质量检测机构、市政工程安全生产、问题楼盘、建设领域根治欠薪、房地产中介机构、物业维修基金、全市居民自建房、违规挂证取酬、建设工程行业协会”等11项专项治理活动，均取得了阶段性成效。

　　——出台10条惠民利企举措。在洛阳市委第二巡察组的督导下，洛阳市住建局聚焦住房保障、物业服务、防控违规销售、优化审批流程等方面，新推出“积极推行投诉即办、压缩审批办理时限、强化保障性住房保障、公积金支持老旧小区改造、整治物业服务乱象、杜绝新增问题楼盘、防控房屋违规销售、加大房地产业政策扶持、简化审批备案事项、推行‘首违不罚’服务”等10条惠民利企举措。

　　——推了4项房屋征迁阳光新举措。洛阳市住建局聚焦房屋征迁事前、事中、事后，新推出“房屋征收和棚改政策全面公示、公开评估机构业绩便民选择、完善‘四公开、三公示、一监督’监督机制、畅通征迁群众信访投诉渠道”4项便民阳光新举措，使被征迁群众征迁前有知情权、征迁中有参与权、征迁后有复查权，进一步维护群众合法权益。

　　——修订了13项制度规定。针对巡察指出的突出问题和承担的工作职能，修订完善了《市住建局党组履行全面从严治党主体责任清单及重点任务分工》《洛阳市住建局公务用车管理规定》等5个文件，新制订《关于进一步规范财务管理规定的通知》等2个文件，废止了《洛阳市住建委学习制度》等6个文件，进一步强化用制度约束干部行为，形成预防问题、化解问题的长效机制。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 通讯员 李永旺)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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