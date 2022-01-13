洛阳市住建局新推出惠民利企十项举措

9日，记者从洛阳市住建局获悉，在洛阳市委第二巡察组指导下，该局聚焦住房保障、物业服务、防控违规销售、优化审批流程等方面，新推出惠民利企十项举措。
9日，记者从洛阳市住建局获悉，在洛阳市委第二巡察组指导下，该局聚焦住房保障、物业服务、防控违规销售、优化审批流程等方面，新推出惠民利企十项举措。
9日，记者从洛阳市住建局获悉，在洛阳市委第二巡察组指导下，该局聚焦住房保障、物业服务、防控违规销售、优化审批流程等方面，新推出惠民利企十项举措。
关键词1：积极推行投诉即办
为更好服务企业群众，今后，对住建领域企业和群众投诉的问题，落实“第一时间转单、分级处置办结”的机制，确保“特急件”现场处置、现场反馈、当日办结，“急件”1个小时内赶到现场处置、4个小时内反馈、3天办结，“一般件”2个小时内赶到现场处置、24小时内反馈、5天办结。
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