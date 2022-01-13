隋唐大运河文化博物馆：尽显“隋唐韵” 尽展“河洛技”

位于瀍河入洛河口西北角的隋唐大运河文化博物馆，早在规划设计方案确定时，就受到了广大市民、网友的关注。

开栏语

18日，隋唐大运河文化博物馆将正式开馆。作为国家“十三五”重点文化工程、国家大运河文化带的重要节点工程，该馆将为我市高质量建设“东方博物馆之都”、加快打造全国沉浸式文旅目的地贡献重要力量。今起，本网开设《新馆亮点抢先看 读懂隋唐大运河》栏目，带您提前了解这座新馆的里里外外，挖掘其文化内涵和时代价值。

展厅一角

位于瀍河入洛河口西北角的隋唐大运河文化博物馆，早在规划设计方案确定时，就受到了广大市民、网友的关注。一年多来，这座博物馆的真实面貌，随着工程建设的不断推进，正变得越来越清晰。

对于大部分人来说，对这座新馆的最初印象，应该是其独特的外观设计，有人说它像一艘行驶在运河上的帆船，有人说它像运河里泛起的阵阵波浪……那么，隋唐大运河文化博物馆的设计理念是什么？如何体现隋唐大运河文化？昨日，记者到该博物馆现场探访。

独特的造型是船帆、波浪还是瓦当？

倒拱形外立面来源于隋唐建筑的剖面轮廓

隋唐大运河文化博物馆的外观，最吸引人眼球的是位于顶部的一排垂直于地面的倒拱形外立面，有人说它像瓦当，有人说它像波浪，也有人说它像船帆……

隋唐大运河文化博物馆的设计者、同济大学建筑与城市规划学院教授李立告诉记者，大家的理解都没有错，关于它的解读，“一千个读者眼中就会有一千个哈姆雷特”。

此前，李立操刀设计了洛阳博物馆(新馆)和二里头夏都遗址博物馆。在设计隋唐大运河文化博物馆时，他又是如何考虑的？

“一座博物馆的设计理念与其定位息息相关，隋唐大运河文化博物馆的定位，要求我们既鲜明体现隋唐时代特征，又表现大运河文化主题。”李立说，隋唐大运河文化博物馆整体以“运河源、隋唐韵、河洛技”为设计理念。在设计之初，他从水利工程中提取拱形元素作为建筑的基本架构，让一道道拱形的结构支撑起一座宏伟的建筑，也撑起人们对运河文化遗产的历史记忆和想象空间。

“大家讨论的倒拱形外立面，实际上来源于隋唐建筑的剖面轮廓特征，这种屋顶起伏连绵的造型意象，远看就如同一片唐代宫殿群的天际线。”李立说。