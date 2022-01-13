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赞！热心市民向隋唐大运河文化博物馆捐赠特殊藏品
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.23 17:27

　　23日上午，一场简单的捐赠仪式在洛阳市伊滨区酒务村举行，热心市民仲会斌向隋唐大运河文化博物馆捐赠了一件特殊的藏品——一只颇具分量的铁锚。

　　仲会斌曾是我市一家采沙场的负责人，2013年，该采砂场在洛河酒务村段采沙时，在河面下方十余米深的地方，意外挖出了一只体型巨大的铁锚。

　　记者看到，该锚杆高约2.1米，锚爪对角距离近2米，比一个成年人的体型要大不少，其表面仅有一层浮锈，结构基本完整，下方尚存三根粗壮的锚爪。

　　“这东西之前一直在我家院子里放着，前段时间听说咱们专门建设了隋唐大运河文化博物馆就想着把它捐出去，让专家好好研究一下，把它的故事给咱老百姓讲清楚。”仲会斌说。

　　这根铁锚的年代和用途是什么？昨日，记者将相关图片和视频发给了中国船史研究会副会长廖军令，他经过初步判断，认为其使用的年代可能是清末至民国时期。此外，廖军令还给出两种推测。第一种推测是，这只铁锚是一艘大型船只上的船锚，船只的长度在三十米左右；另一种推测是，这是一只用于固定河面浮桥的铁锚。

　　当日，隋唐大运河文化博物馆的工作人员专门雇了一辆吊车，将这根铁锚运回了展厅。接下来，该馆将邀请有关专家，对这件铁锚进行进一步鉴定和技术处理保护，随后将在展厅内选择合适的位置陈列。

　　“非常感谢仲先生对我馆的支持，也希望更多热心市民，用自身行动支持着我市‘东方博物馆之都’的建设。”隋唐大运河文化博物馆馆长白雪说。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 曹琥 马国哲 文/图/视频）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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