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隋唐大运河文化博物馆：打造沉浸式体验空间 让运河文化“活”起来

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.30 08:39

　　沉浸式体验成为文旅项目的主流标配，裸眼3D、5G剧院、AR漫游等热门事物，对一些人来说已经不算陌生。此时，一座新建的博物馆该如何进一步打破常规、求新求变？昨日，洛报融媒记者从隋唐大运河文化博物馆交出的“答卷”中，看到了让文化“活”起来的新思路。

　　走进在建的隋唐大运河文化博物馆，就像徜徉于流动的文化长河中。首先映入眼帘的是位于圆弧穹顶之上、面积约1万平方米的陶瓷吊顶艺术作品，其采用写意三彩的表现手法，模拟流动的大运河。

　　博物馆的一层和二层，以贯穿大运河历史的时间脉络为线索，设置“国运泱泱——隋唐大运河文化展”。该展分为“天工国运，一统中华”“千年运河，万物通济”“隋唐盛世，国运繁华”“古今辉映，源远流长”4个部分，讲述由隋唐大运河带来的都市繁荣和文化交流，展示位于隋唐大运河中心的洛阳的城市地位及大运河开凿的背景和技术成就，展现大运河这一人类的杰出创造及其所蕴含的独特价值。

　　记者在现场了解到，有别于“文物＋讲解”的传统展览形式，“国运泱泱——隋唐大运河文化展”不以文物数量取胜，而是直接把大运河“搬”进了展厅。在这里，游客不仅能近距离观察、触摸从古洛河河道中打捞出的“洛阳运河一号”古沉船，还能走近从原洛阳棉纺织厂厂址整体搬迁来的隋唐时期粮食仓窖遗址，更能走进精致复原的新潭码头，与历史“对话”。

　　在二层展厅，长30米、高10米，总面积300平方米的古汴河河道剖面已经安装完毕，在河道剖面上，粗糙的淤土块中夹杂着不少石块、瓦砾、瓷片、动物骨骼等，这些来自不同年代的沉积物，成为运河河道不断变迁的“时间密码”，向观众展示大运河的历史变迁。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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