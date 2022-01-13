权威“十问十答”！事关洛阳5个城市区全员核酸检测

22日，洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室发布《关于在涧西区等5个城市区开展全员核酸检测的通告》，引发市民广泛关注。

22日，洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室发布《关于在涧西区等5个城市区开展全员核酸检测的通告》，引发市民广泛关注。一天时间里，洛报融媒多平台收到市民千余条咨询。就大家关心的十个话题，记者邀请洛阳市疫情防控指挥部办公室相关负责人为您详细解答。

问题一：23号24号自己花钱做核酸，25号是不是可以不用全员核酸了？

答：仍然需要参加全员核酸检测，但有一定条件。

一般来说，为保证检测的准确性，两次核酸采样时间间隔至少24小时。间隔时间不足24小时的市民，请等待间隔满24小时后再前往检测。

3月25日8时前24小时内做过核酸检测或48小时内接种过新冠肺炎疫苗的人员不进行核酸采样，但必须提前向村(社区)工作人员说明情况，提供证明并做好登记。

问题二：此次全员核酸检测是否收费？

答：不收费。