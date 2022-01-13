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洛阳34家医院开展核酸检测混采服务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.22 08:26

　　昨日，记者从有关部门获悉，我市34家医疗机构开展核酸检测混采服务，混采检测按10混1进行，费用为每人次10元，方便“愿检尽检”人群进行核酸检测。

　　单采和混采有何不同？市中心医院医学检验科主任马建党说，单采顾名思义，就是一个人的采集拭子放到一个采集管中。而混采是将10个人的采集拭子放到一个采集管中。当混采结果为阴性时，混采样本均视为阴性，代表混检的10个人都是安全的。但如果混检结果出现阳性，相关部门会立即对该混采管的10个受试者暂时单独隔离，并重新采集单管拭子进行复核，再确定这当中到底哪一个是阳性。

　　“核酸检测混采适用于快速筛查‘愿检尽检’等低风险人群，但是对于发热门诊有症状患者、密切接触者、重点区域人群等高风险人群也就是‘应检尽检’人群检测，仍须进行单采单检。”马建党说，单采单检出结果快，一般在6小时内出具结果，而核酸检测混采一般在24小时内出具结果。

　　市卫健委医政科相关负责人提醒，有需要的市民可在工作时间前往我市34家开展核酸检测混采服务的医疗机构进行检测，请认准“十混一专用窗口”。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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