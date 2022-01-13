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关于对3月10日以来有市域外旅居史的在洛人员进行免费核酸检测的通告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.22 00:11

洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室
关于对3月10日以来有市域外旅居史的
在洛人员进行免费核酸检测的通告

　　当前，国内外疫情防控形势异常严峻复杂。为及时发现潜在风险，切实做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，有效控制和降低疫情传播风险，保护人民群众生命健康安全，经市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室研究，决定对2022年3月10日以来有市域外旅居史的在洛人员免费开展一次核酸检测，现将有关事项通告如下：

　　一、检测范围

　　目前在洛阳市辖区内所有2022年3月10日以来有市域外旅居史的人员。

　　二、检测时间

　　2022年3月22日—3月23日。

　　三、检测地点

　　属于检测范围的人员可自愿选择就近的核酸检测机构进行检测。

　　四、检测费用

　　免费。

　　五、注意事项

　　(一)对纳入检测范围但未在规定时间内进行检测的人员赋黄码。

　　(二)近24小时内进行过核酸检测的人员，核酸检测采样时间应与上次核酸检测采样时间间隔24小时以上。

　　(三)近期接种过新冠肺炎疫苗的人员，核酸检测采样时间应与新冠肺炎疫苗接种时间间隔48小时以上。

　　(四)参加免费核酸检测的人员，检测时需出示身份证、行程卡。

　　(五)检测期间要做好个人防护，全程佩戴口罩，主动接受体温检测，保持一米以上距离，听从现场工作人员统一指挥，采样后尽快离开采样点，避免聚集和相互交谈，严防采样时发生交叉感染。

　　附件：洛阳市开展新冠病毒核酸检测医疗机构信息一览表

　　2022年3月21日
[ 责任编辑：唐好优 ]
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