主动报备及做好核酸检测！专家解读最新入豫、入洛政策

近日，国内多地出现未报备及没有及时做核酸检测而引发疫情传播的案例，有的还造成多人感染新冠肺炎的严重后果。昨日，就我省及我市最新入豫、入洛政策，市疾控中心专家为您详细解读主动报备及做好核酸检测的重要性。

近日，国内多地出现未报备及没有及时做核酸检测而引发疫情传播的案例，有的还造成多人感染新冠肺炎的严重后果。昨日，就我省及我市最新入豫、入洛政策，市疾控中心专家为您详细解读主动报备及做好核酸检测的重要性。

案例：天津一地居民未落实防控措施，致多人感染

3月16日，天津市武清区疫情防控指挥部通报显示，辖区一居民自河北省廊坊市返回家中后，未按规定向村委会、单位报备，且未落实相关疫情防控举措，造成多人感染新冠肺炎的严重后果。目前公安机关已受案侦查，依法严肃处理。

“主动报备便于开展流调溯源，核酸检测是发现疫情的第一关！我们身边确实有部分市民存在侥幸心理，以为戴口罩就一定万事大吉，完全不顾跨区域出行过程中的暴露风险，这样往往会酿成极大的传播风险。”市疾控中心传染病预防控制专家朱鑫说，当前防控疫情最有效的办法仍然是减少流动和聚集，发现疫情直接的办法，则是及早主动做核酸检测，避免进一步传播。

政策：最新入豫、入洛政策均强调核酸检测重要性

记者从市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室获悉，当前，我市最新的来(返)洛政策要求，洛阳市域外来(返)洛人员提前3天向目的地村(社区)或入住酒店报备，未报备的须在抵洛后24小时内向所在地村(社区)或入住酒店报备。洛阳市域外来(返)洛人员，入洛时须提供48小时内(省内为24小时)核酸检测阴性证明，配合机场、高铁站、火车站、汽车站、高速公路出入口、国(省)道站点等卡口工作人员查验场所码、行程卡，抵洛后24小时内须再进行1次核酸检测(与上次核酸检测间隔24小时)。

同时，河南省新冠肺炎疫情防控指挥部办公室下发通知，自3月22日0时起，河南省将对省外返豫入豫人员，实行入豫即赋码、“3天2检”等健康管理措施。

解读：方便及时筛查，及早切断传染源和传播途径

为什么入洛前后都需要各提供一次核酸检测阴性证明？为什么要对省外入豫人员赋码，并要求落实“3天2检”？

朱鑫说，这是根据新冠病毒传播途径来决定的。新冠病毒经呼吸道飞沫和密切接触者传播，接触病毒污染的物品也可造成感染，在相对封闭的环境中，长时间暴露于高浓度气溶胶的情况下，存在经气溶胶传播的可能。譬如我们乘坐火车，车厢内相对封闭，人员复杂，导致传播感染的风险剧增。

“在入洛时提供核酸检测阴性证明，是证明我们健康。抵洛后及时做核酸检测，是排除我们在旅途中被感染的可能，或确实被感染的话能够早发现、早治疗，及早切断传染源和传播途径，防止疫情传播范围扩大。”朱鑫说，做好报备及核酸检测，配合落实各项入豫、入洛防控政策，这对自己和亲友都是一种负责任的体现。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 梁秀梅）