平均72岁！这支“红色管家”志愿服务队助力小区防疫

“新冠病毒又来袭，疫情防控需警惕……”23日上午，在洛阳市涧西区牡丹新村小区南院，一支由7位老人组成的“红色管家”志愿服务队将防疫知识和政策编成顺口溜进行宣传，接地气的方式受到居民欢迎。

“新冠病毒又来袭，疫情防控需警惕……”23日上午，在洛阳市涧西区牡丹新村小区南院，一支由7位老人组成的“红色管家”志愿服务队将防疫知识和政策编成顺口溜进行宣传，接地气的方式受到居民欢迎。

这支服务队队长名叫姚美英，今年71岁。老人说，他们都是本小区居民，平均年龄72岁，面对疫情反扑，做好防疫知识和政策的宣传至关重要。因此，他们在所属的涧西区南昌路办事处华侨社区工作人员帮助下，将相关内容编成顺口溜录入进喇叭，每天巡逻时循环播放，提醒大家戴好口罩做好自我防护。

姚美英的老伴儿马斌宏也在这支队伍里，夫妻俩一起助力防疫。马斌宏说，他们每天至少在小区里巡逻两遍，如果有谁刚从外地回来，他们也会及时提醒向社区报备。