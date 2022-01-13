西工区疫情防控指挥部办公室紧急辟谣！

23日上午，一份“西工区关于新冠肺炎确诊病例(无症状感染者)XXX的流行病学调查报告”在本地微信群流传。13时许，记者从西工区疫情防控指挥部办公室获悉，网传流调报告信息不实，西工区尚未发现疑似和确诊病例，请广大网友不信谣、不传谣，一切以官方发布的信息为准。

(微信群截图)

23日上午，一份“西工区关于新冠肺炎确诊病例(无症状感染者)XXX的流行病学调查报告”在本地微信群流传。13时许，记者从西工区疫情防控指挥部办公室获悉，网传流调报告信息不实，西工区尚未发现疑似和确诊病例，请广大网友不信谣、不传谣，一切以官方发布的信息为准。

记者从警方获悉，疫情防控期间，编造虚假疫情信息，在网络等公众场合散布的，或者明知是虚假信息还帮助散布和传播的，违反《突发事件应对法》第六十五条，将处以责令改正，给予警告；造成严重后果的，将依法暂停业务活动或者吊销执业许可证。违反《治安管理处罚法》第二十五条，将处以5日以上10日以下拘留，可并处500元以下罚款；情节较轻的，将处以5日以下拘留或者500元以下罚款。严重扰乱社会秩序的，可能涉嫌《刑法》第二百九十一条，构成编造、故意传播虚假信息罪。

此外，故意泄露传染病人、病原携带者、疑似传染病人、密切接触者涉及个人隐私的有关信息、资料的违反《治安管理处罚法》第四十二条，将处以5日以下拘留或者500元以下罚款；情节较重的，将处以5日以上10日以下拘留，可并处500元以下罚款。国家机关或者教育、医疗等单位在履行职责服务过程中获得的公民个人信息，出售或者非法提供给他人，情节严重的，可能涉嫌《刑法》第二百五十三条，构成侵犯公民个人信息罪。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东)