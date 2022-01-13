老城区发现输入性病例后，23日一早，市委书记江凌、市长徐衣显深入老城区调度指导疫情防控工作，强调要深入贯彻习近平总书记在中共中央政治局常委会会议上的重要讲话精神，全面落实省委省政府关于疫情防控工作的部署要求，果断快速精准做好流调、隔离、检测等各项防控工作，坚决避免发生社区传播，全力保障人民群众生命健康安全。

老城区发现输入性病例后，23日一早，市委书记江凌、市长徐衣显深入老城区调度指导疫情防控工作，强调要深入贯彻习近平总书记在中共中央政治局常委会会议上的重要讲话精神，全面落实省委省政府关于疫情防控工作的部署要求，果断快速精准做好流调、隔离、检测等各项防控工作，坚决避免发生社区传播，全力保障人民群众生命健康安全。 果断快速精准做好疫情防控工作

全力保障人民群众生命健康安全

江凌、徐衣显到老城区调度指导疫情防控工作 老城区发现输入性病例后，23日一早，市委书记江凌、市长徐衣显深入老城区调度指导疫情防控工作，强调要深入贯彻习近平总书记在中共中央政治局常委会会议上的重要讲话精神，全面落实省委省政府关于疫情防控工作的部署要求，果断快速精准做好流调、隔离、检测等各项防控工作，坚决避免发生社区传播，全力保障人民群众生命健康安全。 江凌一行来到老城区西北隅街道，实地察看封控区管控情况，深入了解人员排查、流调溯源、核酸检测、环境消杀等情况。江凌还主持召开调度会，听取老城区及市直有关部门关于人员流调、集中隔离、分级管控等工作开展情况汇报，与会人员共同分析研判形势，就扎实做好疫情防控工作提出意见建议。 江凌强调，当前疫情防控形势复杂严峻，市区两级疫情防控指挥部门要迅速反应、协同联动，按照扁平化指挥体系的要求，主要领导坐镇指挥，统筹调度力量，加强协调配合，提高工作效率，做好联合研判，确保应急指挥体系有序、顺畅、高效运转。要更快更细更准做好人员流调，公安部门牵头，充实流调队伍，紧盯密接、次密接等重点群体，坚持“一人一专班”，加快流调进度，扩大流调范围，迅速摸清传播链条，确保做到边流调、边管控、边检测、边隔离，坚决避免引起社区传播。要坚决果断从严做好隔离转运，坚持应隔尽隔、即报即转，加强集中隔离点规范管理，确保不漏一个、圈住封死。要加强分级管控，科学划定封控区、管控区，适度扩大管控范围，严格落实居家隔离措施，加大中药干预力度，组织社区党员干部深入防控一线、深入群众，提醒大家严格做好个人防护，保障好生活物资供应和物流畅通，积极帮助群众排忧解难，确保社会秩序平稳有序。要在封控区、管控区全方位开展环境卫生消杀，消除病毒传播隐患。要加强统筹调度，在市区迅速统筹调配核酸采样力量，对老城区重点区域先行开展一轮全员核酸检测，严格现场管理，坚持快采快检，做到应检尽检，有效澄清风险底数，努力把传播风险降到最低。要及早谋划做好集中收治点准备，确保一旦发生紧急情况能迅速开展有效救治。 王军、贺敏等参加有关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)