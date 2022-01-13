十余名青年摄影师自费制作洛阳城市宣传片 四年汇成四分钟

21日上午，记者见到洛阳青年摄影师王煜文时，他正忙着和团队成员进行最后的讨论。

团队正在进行最后的讨论

21日上午，记者见到洛阳青年摄影师王煜文时，他正忙着和团队成员进行最后的讨论。当晚8时，他和团队历时4年制作的洛阳城市宣传片《天下洛阳》正式对外发布。

今年26岁的王煜文是土生土长的洛阳人，更是狂热的洛阳文化爱好者和推广者。“我学习摄影，就是为了不断提高技术，拍出越来越好的洛阳。”

工作中的王煜文

决定拍摄洛阳城市宣传片是在2018年，当时王煜文看到外地不少城市都有火出圈的片子，这让他心痒难耐，“作为洛阳的摄影师，我也得做点什么”。很快，在他的组织下，十来名青年摄影师聚集到了一起，拍摄团队正式成立，成员平均年龄仅24岁。