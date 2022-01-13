警企反诈宣传 维权益保平安

3月14日，在洛阳龙门站候车厅，洛阳龙门站派出所民警联合金融机构志愿者开展“警企协力”反诈宣传活动，通过发放宣传手册、答疑讲解等，提高乘客防范意识和能力，守护好乘客“钱袋子”，助力乘客平安出行。
3月14日，在洛阳龙门站候车厅，洛阳龙门站派出所民警联合金融机构志愿者开展“警企协力”反诈宣传活动，通过发放宣传手册、答疑讲解等，提高乘客防范意识和能力，守护好乘客“钱袋子”，助力乘客平安出行。
3月14日，在洛阳龙门站候车厅，洛阳龙门站派出所民警联合金融机构志愿者开展“警企协力”反诈宣传活动，通过发放宣传手册、答疑讲解等，提高乘客防范意识和能力，守护好乘客“钱袋子”，助力乘客平安出行。
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