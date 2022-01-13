洛阳交警编唱《三四轮嗨歌》 宣传“电三电四”危害【视频】

近日，洛阳市公安局交警支队长春路交巡大队中队长徐冰深入社区、驾校，演唱自己作词、编曲的《三四轮嗨歌》，宣传电动三轮车、低速电动四轮车的危害和相关法律法规。

“电动三轮跑得快，不带头盔会伤害；开车系好安全带，幸福平安永远在；市面跑的三轮车，隐患感觉特别多……”

近日，洛阳市公安局交警支队长春路交巡大队中队长徐冰深入社区、驾校，演唱自己作词、编曲的《三四轮嗨歌》，宣传电动三轮车、低速电动四轮车的危害和相关法律法规。

“去年，我市开展城市区电动三轮车、低速电动四轮车综合整治后，我们就开始进入社区、学校，开展一系列宣传活动。”徐冰说，在活动中，他突发奇想，决定用一种更接地气，老百姓更易接受的方式，宣传电动三轮车、低速电动四轮车的危害和相关法律法规。

于是，他写了这首《三四轮嗨歌》的歌词，并选取欢快的音乐进行编曲，创作出这样一首“说唱嗨歌”。在随后的一个多月，他又在表演中，结合洛阳市城市区电动三轮车、低速电动四轮车综合整治的宣传要求，不断摸索、改进歌词。

目前，徐冰已多次在深入社区、学校、驾校的城市区电动三轮车、低速电动四轮车综合整治宣传活动中，表演了这首《三四轮嗨歌》，受到群众欢迎和认可。

“下一步，我打算再开发一些群众喜闻乐见的宣传形式，推动我市城市区电动三轮车、低速电动四轮车综合整治更深入人心。”徐冰说。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 文/图/视频)