2022年“洛阳最美科技工作者”评选宣传活动启动

记者16日从洛阳市科协获悉，洛阳将开展2022年“洛阳最美科技工作者”评选宣传活动。 记者16日从洛阳市科协获悉，洛阳将开展2022年“洛阳最美科技工作者”评选宣传活动。 该活动由中共洛阳市委宣传部、中共洛阳市委组织部、洛阳市科协、洛阳市科技局等单位联合实施，旨在进一步弘扬新时代科学家精神，通过深入挖掘、广泛宣传一批优秀科技工作者典型，激励全市广大科技工作者积极投身社会主义现代化强市建设主战场，为建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌贡献力量。 本次评选活动按照富有先进性、典型性和代表性的原则，兼顾不同领域、不同行业、不同学科、不同年龄的科技工作者。其中，各县(区)科协联合有关单位，共同推荐本辖区“最美科技工作者”候选人不超过2名；各市级学会推荐本学科“最美科技工作者”候选人1名；各高校、科研院所、医疗卫生机构、大中型企业、园区科协等推荐本单位“最美科技工作者”候选人2名；各市直有关单位推荐本单位或本系统“最美科技工作者”候选人1名。推荐材料在3月31日前报送市科协学会部。 参与评选者须符合以下评选标准—— ■热爱祖国，拥护党的路线、方针、政策，思想政治坚定，作风廉洁，遵纪守法。 ■自觉践行社会主义核心价值观，恪守科学道德、树立良好学风，淡泊名利、艰苦奋斗、无私奉献。 ■长期从事科学研究、科学普及、科技推广、技术创新、成果转化等科技事业，得到社会广泛认可，事迹感人，适合公开宣传，有突出的先进性、代表性和影响力。 ■注重推荐长期奋战在工作一线、为推动地方社会经济发展和学科建设做出突出贡献的优秀基层科技工作者。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 黄炎培）