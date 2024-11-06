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市政协召开界别群众代表座谈会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.26 08:14

　　昨日，市政协主席孙延文主持召开界别群众代表座谈会，听取意见建议，推动政协工作高质量发展。

　　会上，与会界别群众代表结合自身工作实际，紧扣党政要事、民生实事、社会治理难事，聚焦产业发展、城市提质、乡村振兴、文体旅融合、营商环境优化、民营经济发展等，提出意见建议，表达心声愿望。孙延文认真听取发言，一一予以回应，就共同关注的议题深入讨论，推动集思广益、形成共识、凝聚合力。

　　孙延文指出，界别是人民政协产生、存在和发展的组织基础，界别群众是推动政协界别工作活起来、实起来、强起来的重要支撑。要深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神，突出界别特色，把更多界别群众团结在党的周围，持续推动委员联系界别群众工作提质增效。要依托“委员会客厅”等平台，完善制度机制、创新工作模式、丰富活动载体，引导广大政协委员不断提升履职能力，坚持“本职有特色、履职无界限”，切实为群众办实事、解难题，推动政协委员联系界别群众工作落地见效。要深化政协协商与基层协商协同配合，当好党的政策宣传者、群众利益维护者、社会和谐促进者，推动政协委员向基层下沉，通过社情民意信息、提案办理、协商等及时反映界别群众的呼声和愿望，协助党委、政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾、纾解困难等工作，为现代化洛阳建设贡献政协力量。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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