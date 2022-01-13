洛阳铁路民警进校园 开展爱路护路宣传教育

为切实提高爱路护路安全意识，确保辖区高铁运输安全，连日来，洛阳铁路公安处洛阳龙门站派出所结合新学期“开学季”，联合高铁基础段、洛龙区教体局等相关单位，组成宣传小分队走进伊滨区百草坡小学、宜阳县盐镇中心小学等7所中小学，开展多场形象生动的“开学第一课”爱路护路法制安全宣传活动。

为切实提高爱路护路安全意识，确保辖区高铁运输安全，连日来，洛阳铁路公安处洛阳龙门站派出所结合新学期“开学季”，联合高铁基础段、洛龙区教体局等相关单位，组成宣传小分队走进伊滨区百草坡小学、宜阳县盐镇中心小学等7所中小学，开展多场形象生动的“开学第一课”爱路护路法制安全宣传活动。

活动中，民警通过以案说法、分发图册、有奖问答等形式开展安全宣传教育，同时为学生贴心地编辑“顺口溜”，方便学生理解和记忆。活动累计发放宣传资料1100余份，受教育学生达2000余人。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 侯家薪 安孟杰 文/图)