公益课堂“智慧助老”让老年人拥抱智能生活

2月24日，洛阳市图书馆举办智能手机公益课堂，文化志愿者帮助老年人学习使用电脑、智能手机等，跨越“数字鸿沟”，拥抱智能生活。
2月24日，洛阳市图书馆举办智能手机公益课堂，文化志愿者帮助老年人学习使用电脑、智能手机等，跨越“数字鸿沟”，拥抱智能生活。
出行、购物、社交……智能手机正在让我们的生活更便捷。2月24日，洛阳市图书馆举办智能手机公益课堂，文化志愿者帮助老年人学习使用电脑、智能手机等，跨越“数字鸿沟”，拥抱智能生活。
目前，我市积极开展“智慧助老”行动，切实提高老年人运用数字技能水平，让老年人实现老有所乐、老有所学、老有所乐。(洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 张炜 实习生 尚璐瑶 摄)
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