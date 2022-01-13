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本周末亲子活动丰富 洛阳市少儿图书馆带您嗨
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.17 11:31

　　洛阳市中小学生陆续报到返校，周末您打算带孩子去哪儿玩？今天上午，记者为您打探到洛阳市少儿图书馆周六日的多场活动，如果有您和孩子感兴趣的，赶快报名参加吧！

　　洛阳市少儿图书馆会展中心馆

　　1.第二课堂绘课厅《小老虎灯笼》

　　活动时间：19日上午10时

　　主讲老师：华楠(洛龙区第一实验小学安乐校区)

　　活动地点：洛阳市少儿图书馆内国学馆

　　活动对象：6岁以上儿童，线上限报10人

　　2.萤火虫英文故事会《Wheels》

　　活动时间：19日下午3时

　　主讲老师：王微(789少儿阅读推广联盟英文志愿者团队)

　　活动地点：洛阳市少儿图书馆内国学馆

　　活动对象：5岁以上儿童，线上限报20人

　　3.传统文化我传承《少图戏苑》

　　活动时间：19日下午3时

　　演出单位：洛阳曲剧院

　　活动地点：洛阳市少儿图书馆报告厅

　　活动对象：不限年龄，线上限报70人

　　4.萤火虫低幼宝宝故事会《火树银花不夜天》

　　活动时间：20日上午10时

　　主讲老师：笑笑(789少儿阅读推广联盟志愿者)

　　活动地点：洛阳市少儿图书馆内国学馆

　　活动对象：5岁以下儿童，线上限报15组家庭

　　5.同阅读书会《你就是孩子最好的玩具》

　　活动时间：20日下午3时

　　主讲老师：段婷(微诺科技洛阳公司运营总经理)

　　活动地点：洛阳市少儿图书馆萤火虫工坊

　　活动对象：成人，线上限报10人

　　6.“二十四节气”少儿体验课堂——雨水

　　活动时间：20日下午3时

　　主讲老师：张珂(洛龙区未来小学)

　　活动地点：洛阳市少儿图书馆国学馆

　　活动对象：6岁及以上儿童，线上限报8人

　　洛阳市少儿图书馆畅元大厦馆

　　1.萤火虫手工坊《年年有鱼》

　　活动时间：19日上午10时

　　主讲老师：骆婷(榕园壹号幼儿园)

　　活动地点：中州西路22号畅元大厦5楼

　　活动对象：7岁以上儿童，线上限报10人

　　2.萤火虫放映室《花木兰》

　　活动时间：20日下午3时

　　活动地点：中州西路22号畅元大厦5楼

　　活动对象：年龄不限，线上限报20人

　　线上报名活动可关注“洛阳市少年儿童图书馆”微信公众号

　　咨询电话：64852611

　　(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 通讯员 宁莉 田甜 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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