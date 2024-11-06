2024年度全国三八红旗手社会化推荐报名正式开始

24日，洛报融媒记者从洛阳市妇联获悉，全国妇联启动2024年度全国三八红旗手社会化推荐报名工作，符合条件的优秀女性可从即日起至2025年1月20日报名。

24日，洛报融媒记者从洛阳市妇联获悉，全国妇联启动2024年度全国三八红旗手社会化推荐报名工作，符合条件的优秀女性可从即日起至2025年1月20日报名。

2024年度全国三八红旗手社会化推荐将采取本人自荐、他人举荐、单位推荐(以单位、集体、组织等名义进行推荐)等方式。年满18周岁女性公民，符合评选条件的优秀女性均可通过社会化渠道推荐参评，报名不设名额限制。需要说明的是，一般评选全国三八红旗手，应获得过省级三八红旗手或全国评比达标表彰保留项目中的省部级及以上荣誉，或党和国家推树的重大典型，或在重大项目、突发事件、应急事件等急难险重任务中涌现出来的先进模范等。

参评人可自行登录“全国三八红旗手社会化信息申报系统”，按照要求填报相关信息，于2015年1月20日17时前完成系统提交。经资格审查、组织审查、评委会评审、网络公示等程序后，产生社会化推荐全国三八红旗手。

全国三八红旗手是全国妇联授予我国优秀女性的最高荣誉，其评选表彰工作始于1960年。迄今为止，已有来自全国各地、各行各业的数万明优秀女性获此殊荣。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 尚海利）