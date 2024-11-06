洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

2024年度全国三八红旗手社会化推荐报名正式开始
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.24 16:41

　　24日，洛报融媒记者从洛阳市妇联获悉，全国妇联启动2024年度全国三八红旗手社会化推荐报名工作，符合条件的优秀女性可从即日起至2025年1月20日报名。

　　2024年度全国三八红旗手社会化推荐将采取本人自荐、他人举荐、单位推荐(以单位、集体、组织等名义进行推荐)等方式。年满18周岁女性公民，符合评选条件的优秀女性均可通过社会化渠道推荐参评，报名不设名额限制。需要说明的是，一般评选全国三八红旗手，应获得过省级三八红旗手或全国评比达标表彰保留项目中的省部级及以上荣誉，或党和国家推树的重大典型，或在重大项目、突发事件、应急事件等急难险重任务中涌现出来的先进模范等。

　　参评人可自行登录“全国三八红旗手社会化信息申报系统”，按照要求填报相关信息，于2015年1月20日17时前完成系统提交。经资格审查、组织审查、评委会评审、网络公示等程序后，产生社会化推荐全国三八红旗手。

　　全国三八红旗手是全国妇联授予我国优秀女性的最高荣誉，其评选表彰工作始于1960年。迄今为止，已有来自全国各地、各行各业的数万明优秀女性获此殊荣。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 尚海利）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    “温水煮青蛙”！动脉粥样硬化隐匿在你的生活习惯里
    “温水煮青蛙”！动脉粥样硬化隐匿在你的...
    “温水煮青蛙”！动脉粥样硬化隐匿在你的生活习惯里
        动脉粥样硬化，听起来没有心梗、脑梗那么吓人，事实上，它和心梗、脑梗密切相关。
  • ·孕妇吃冰箱食物后高热腹泻 医生：这个细菌不怕冷
  • ·暖气屋里口鼻干燥怎么办？
  • ·嘴角长疱疹怎么好得快？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 风力逐渐加大 洛阳气温先升后降
  • 出行更便捷！洛阳持续推进道路提...
  • 郏鄏市街：洛阳的“乳名”叫郏鄏
  • 河洛乡村美！洛阳1856个行政村实...
  • 中航光电高端互连科技产业社区项...
  • 中信重工打破技术壁垒 助力我国高...
  • 事关2025元旦春节！洛阳发布提醒...
  • 洛龙区中小学期末考试时间确定
  • 建光伏发电项目 助企业绿色转型
  • 市人大常委会召开党组（扩大）会议
    		•
    百姓呼声
    足球赛有球队队员学历造假？
    因为环保问题，市区垃圾车停运合理吗？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    隆冬几幅

    红枫最多情

    隋唐装扮迎新年

    沉醉初冬艳阳下
    /桂花飘香的季节
    /迷恋嵩山
    /游上清宫有感
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605