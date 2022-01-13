本周末，洛阳市图书馆多场免费亲子活动等您来

亲子活动有利于增进家长和孩子之前的情感交流，促进孩子身心的健康成长。记者从洛阳市图书馆了解到，本周周六、周日将举办多场免费亲子活动，感兴趣的朋友赶快报名参加吧！

亲子活动有利于增进家长和孩子之前的情感交流，促进孩子身心的健康成长。记者从洛阳市图书馆了解到，本周周六、周日将举办多场免费亲子活动，感兴趣的朋友赶快报名参加吧！

1.绘本阅读分享：《追求幸福的蜗牛》

小蜗牛如何寻找自己幸福？小蜗牛米拉痴迷所有圆的东西，每天乐此不疲地寻找各种“圆”，米拉和好朋友蚯蚓乐乐一起为实现这个愿望而不懈努力着。

活动时间：19日15:30至16:30

活动地点：洛阳市图书馆童书童趣馆一楼活动室

年龄限制：3岁至6岁

人数限制：20组家庭

报名方式：扫描下方二维码报名

2.绘本阅读分享：《顽皮公主不出嫁》

相信每个孩子都有梦想，不管它多么稀奇古怪，多么不可思议，都应该得到家长的包容、鼓励和支持。因为孩子未来的创造力、行动力和独立的人格，就是从这些幼时的梦想慢慢孕育而来的。

活动时间：19日15:30至16:30

活动地点：洛阳市图书馆童书童趣馆一楼活动室

年龄限制：3岁至6岁

人数限制：20组家庭

报名方式：扫描下方二维码报名