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本周末，洛阳市图书馆多场免费亲子活动等您来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.15 15:52

　　亲子活动有利于增进家长和孩子之前的情感交流，促进孩子身心的健康成长。记者从洛阳市图书馆了解到，本周周六、周日将举办多场免费亲子活动，感兴趣的朋友赶快报名参加吧！

　　1.绘本阅读分享：《追求幸福的蜗牛》

　　小蜗牛如何寻找自己幸福？小蜗牛米拉痴迷所有圆的东西，每天乐此不疲地寻找各种“圆”，米拉和好朋友蚯蚓乐乐一起为实现这个愿望而不懈努力着。

　　活动时间：19日15:30至16:30

　　活动地点：洛阳市图书馆童书童趣馆一楼活动室

　　年龄限制：3岁至6岁

　　人数限制：20组家庭

　　报名方式：扫描下方二维码报名

　　2.绘本阅读分享：《顽皮公主不出嫁》

　　相信每个孩子都有梦想，不管它多么稀奇古怪，多么不可思议，都应该得到家长的包容、鼓励和支持。因为孩子未来的创造力、行动力和独立的人格，就是从这些幼时的梦想慢慢孕育而来的。

　　活动时间：19日15:30至16:30

　　活动地点：洛阳市图书馆童书童趣馆一楼活动室

　　年龄限制：3岁至6岁

　　人数限制：20组家庭

　　报名方式：扫描下方二维码报名

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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