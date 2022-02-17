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深化文旅融合 洛阳市图书馆增设旅游文献馆
馆内设置大幅手绘地图

　　日前，洛阳市图书馆在一楼设立旅游文献馆，馆舍面积约430平方米，充分融入洛阳旅游文化特色元素，增加龙门石窟、天子驾六、老君山、洛邑古城等景观灯箱，设置洛阳八大景、洛阳名园记、黄河旅游文化展示墙，展陈唐三彩、牡丹瓷、青铜器、麦秸画、三彩艺等优秀文创产品，轮播《七夕奇妙游》《嵩县爱你》《奇境栾川·自然不同》等文旅宣传片，营造旅游专题氛围。

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来源： 洛阳网    2022-02-17 16:53 [ 责任编辑：苑曼琳 ] 返回洛阳网首页>>
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