孩子对AR感兴趣？洛阳市图书馆免费安排！

科技让学习更有趣！您的孩子是不是也对AR技术产生了浓厚的兴趣？27日(周日)洛阳市图书馆安排了两场免费亲子活动，名额有限，感兴趣的朋友赶快报名参加吧！

科技让学习更有趣！您的孩子是不是也对AR技术产生了浓厚的兴趣？27日(周日)洛阳市图书馆安排了两场免费亲子活动，名额有限，感兴趣的朋友赶快报名参加吧！

活动一：AR在现实生活中的运用

AR技术在我们的生活中越来越普及，2022北京冬奥会也用到了AR技术。这节课老师将带领小朋友通过实例和观看小视频的方式，让小朋友更好地理解什么是AR技术，结合AR技术学习4D百科全书，介绍AR互动百科APP使用方法，让家长和小朋友通过手机、平板电脑等移动终端，从大屏幕上捕捉内容，寓教于乐，趣味学习。最后教大家怎么用AR技术拍摄一些有创意的照片，让小朋友们亲自体验AR技术带给我们的视觉冲击力。

活动时间：2月27日9:30至10:30

活动地点：洛阳市图书馆少儿阅览室

年龄限制：亲子活动，孩子年龄为5岁至12岁

人数限制：12组家庭

报名方式：扫二维码