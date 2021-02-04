洛阳坚持“项目为王”理念建立工作机制 高质量推动重点项目建设（十大战略深度看）

近日，记者从市发改委获悉，我市坚持“项目为王”理念，出台《洛阳市推进重点项目建设工作机制》，将通过38项具体举措，高质量推动全市重点项目建设，为建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌提供强有力支撑。

每年谋划重点项目1000个左右，每年谋划亿元以上重大招商引资项目200个以上，企业投资项目备案半个工作日内完成……近日，记者从市发改委获悉，我市坚持“项目为王”理念，出台《洛阳市推进重点项目建设工作机制》，将通过38项具体举措，高质量推动全市重点项目建设，为建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌提供强有力支撑。

确保每年谋划重点项目1000个左右

抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来。

我市把项目谋划作为稳投资的“源泉”，按照“都市核心区重点发展科创产业、环都市区重点发展先进制造业、南部生态发展区重点发展乡村产业”的要求，将聚焦优势产业、先进产业，持续、超前、精准开展项目谋划，确保每年谋划重点项目1000个左右。

我市还将抓强招商引资，扩充项目增量，以现有产业基础为重点，结合产业优势和发展实际，围绕资源整合、产业链延伸、产品精深加工等方面，谋划一批突破性、带动性、示范性强的重大招商引资项目，确保每年谋划亿元以上重大招商引资项目200个以上。

另外，在储备项目方面，我市将依托省重点项目“四库”平台进行重点项目储备，确保每年储备库项目数量在1000个左右，保持在开工项目的3倍以上；依托招商引资项目管理平台进行签约项目的储备，确保每年储备库项目数量在150个以上。