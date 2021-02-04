坚持“项目为王” 洛阳46个重点项目春节不停工

一台台吊机挥舞起“长臂”，缓缓升起、平稳移动，将物料精准放落，300余名施工人员在工地上来回穿梭……4日上午，位于伊滨区的洛阳市奥林匹克中心项目一期工程建设如火如荼。

洛报融媒·洛阳网记者 刘冰 董格非 摄

一台台吊机挥舞起“长臂”，缓缓升起、平稳移动，将物料精准放落，300余名施工人员在工地上来回穿梭……4日上午，位于伊滨区的洛阳市奥林匹克中心项目一期工程建设如火如荼。

洛阳市奥林匹克中心项目是河南省重点建设项目，是承接省第十四届运动会的重要体育场馆。目前在建的一期工程主要包含“两场”即体育场、室外活动广场，“两馆”即游泳馆、室内田径训练馆，以及地下车库、设备及附属用房等。目前，施工人员正在进行场馆的幕墙玻璃及金属屋面的安装收尾工作，项目整体进度加快推进。

“春节加班有补贴，而且各项保障措施很到位，大家为项目建设加班加点，干劲很足。”来自重庆的张前明说。

据悉，为做好留岗工人后勤保障工作，除了发放一线工人加班补贴，项目方还为一线工人开放书屋、健身房，组织开展联欢会等文体活动，给就地过年的工人带来欢乐和温暖。

今年春节假期，在我市46个重点项目建设现场，建设者们放弃春节休息，选择坚守在一线，抢工期、保进度，随处可见繁忙的建设景象。

在洛阳隋唐大运河文化博物馆工地上，工人们贴春联、吃饺子，坚守在项目建设工作岗位上过大年，力争该工程今年早日建成投用。

在洛阳科技馆项目现场，施工人员正加紧开展室内二次结构施工、机电安装等工作。目前，该项目已顺利完成主体钢结构拼装、提升等工程，项目建设按计划有序推进。

抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来。

市发改委相关负责人表示，我市将坚持“项目为王”，落实推进重点项目建设工作机制38项举措，推进投资审批制度改革，加快实现开发区内一般性企业投资项目“承诺制+标准地”模式，实现项目“拿地即开工”，持续完善市级领导分包机制、重大项目协调推进例会制度，及时协调解决项目建设中遇到的困难和问题，奋力实现项目建设“开门红”。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 彭兵）