坚持“项目为王” 狠抓“三个一批”！洛阳再掀项目建设新热潮

人勤春来早。随着我市各重大项目全面有序开工复工，河洛大地一派热火朝天的景象。

人勤春来早。随着我市各重大项目全面有序开工复工，河洛大地一派热火朝天的景象。

近日，全省第三期“三个一批”活动工作部署会在我市召开。与会人员看项目、进车间，感受着洛阳再掀项目建设新热潮，加快建强副中心、形成增长极的澎湃动力。

看谋划：推动风口产业“无中生有”“有中生新”

“我们抓住氢能产业快速发展的机遇，正吸引氢能上下游相关行业在洛阳集聚，打造中部地区氢能产业链。”在东旭氢能电机及高端装备产业园，听了项目负责人的介绍，与会人员对氢能产业产生了极大兴趣。

东旭氢能电机及高端装备产业园主要建设氢燃料电池发动机项目和高端智能装备项目。其中，氢燃料电池发动机项目一期预计今年8月建成投产，产品可广泛应用于物流车、大巴车、氢能重卡等；高端智能装备项目计划于今年11月建成投产，开展光电显示材料、半导体装备、氢能产业相关技术及生产设备的研发、生产与销售。

今年，我市将落实产业发展“136”工作举措，瞄准电子信息等六大风口产业和13个细分领域，推动风口产业“无中生有”“有中生新”。

已建成投产的中航锂电智能工厂项目，现有智能化生产线9条，产品体系涵盖三元锂和磷酸铁锂体系的动力型电池和功率型电池，覆盖军品、乘用车、储能、商用车等市场。

洛阳中电光谷产业园以电子信息、新能源为主导产业，园区已进驻17家企业，是集生产、研发、孵化、创业创新、成果转化等于一体的综合性资源共享服务园区。

在发展未来产业方面，我市立足基础禀赋和优势领域，正谋划支持一批风口产业项目，开辟产业发展新赛道。