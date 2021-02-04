洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

强化“项目为王”导向！洛阳集中签约开工投产一批重大项目
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.08 12:58

　　根据省委省政府部署，10月8日，洛阳市同步举行第二期“三个一批”活动，集中签约一批、开工一批、投产一批重大项目。

　　四季度洛阳市列入全省第二期“三个一批”项目共101个，总投资1095亿元。其中，“签约一批”项目19个亿元以上项目，总投资218.3亿元；“开工一批”项目41个3亿元以上项目，总投资378.7亿元；“投产一批”项目41个3亿元以上项目，总投资498.3亿元。

　　——省级“签约一批”项目19个从所属领域上看，先进制造业项目9个、占比47.4%，战略新兴项目4个、占比21%，“两新一重”项目6个、占比31.6%；从投资额看，30亿元以上项目1个，为投资35亿元的上海海亦隧道装备生产基地，5亿元至30亿元项目16个、占比84.2%。

　　同时，还有5个市级项目也同步签约。

　　——“开工一批”项目41个从所属领域上看，先进制造业及战略新兴产业项目35个、占比85.4%，现代服务业项目2个、占比4.9%，“两新一重”项目3个，占比7.3%，传统基础设施项目1个；从投资额看，50亿元以上项目1个，为洛龙区投资50亿元中航光电高端电子器件产业园项目，10亿元至50亿元项目7个、占比17%，5亿元至10亿元项目23个、占比56%。

　　——“投产一批”项目41个从所属领域上看，先进制造业及战略新兴产业项目26个、占比63.4%，现代服务业及现代农业项目3个、占比7.3%，“两新一重”项目9个，占比22%，生态环保及社会民生项目3个、占比7.3%；从投资额看，50亿元以上项目1个，10亿元至20亿元项目15个、占比36.6%，5亿元至10亿元项目18个、占比44%。（记者 李东慧 白云飞 通讯员 刘超）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·假期第一天 蘸着酱料吃螃蟹 给美味假期开个头
  • ·76岁的他，总觉得胸闷气短 医生：是低气压导致的
  • ·心血管疾病无关年龄 别做这些“伤心”事
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    百姓呼声
  • · 第四届世界古都论坛定于2022年4月举办
  • · 2022年洛阳中考体育分值会提高？官方回应
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    国花园拍花

    日喀则 羊湖

    摄趣

    柿子红了
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605