强化“项目为王”导向！洛阳集中签约开工投产一批重大项目

根据省委省政府部署，10月8日，洛阳市同步举行第二期“三个一批”活动，集中签约一批、开工一批、投产一批重大项目。

根据省委省政府部署，10月8日，洛阳市同步举行第二期“三个一批”活动，集中签约一批、开工一批、投产一批重大项目。

四季度洛阳市列入全省第二期“三个一批”项目共101个，总投资1095亿元。其中，“签约一批”项目19个亿元以上项目，总投资218.3亿元；“开工一批”项目41个3亿元以上项目，总投资378.7亿元；“投产一批”项目41个3亿元以上项目，总投资498.3亿元。

——省级“签约一批”项目19个从所属领域上看，先进制造业项目9个、占比47.4%，战略新兴项目4个、占比21%，“两新一重”项目6个、占比31.6%；从投资额看，30亿元以上项目1个，为投资35亿元的上海海亦隧道装备生产基地，5亿元至30亿元项目16个、占比84.2%。

同时，还有5个市级项目也同步签约。

——“开工一批”项目41个从所属领域上看，先进制造业及战略新兴产业项目35个、占比85.4%，现代服务业项目2个、占比4.9%，“两新一重”项目3个，占比7.3%，传统基础设施项目1个；从投资额看，50亿元以上项目1个，为洛龙区投资50亿元中航光电高端电子器件产业园项目，10亿元至50亿元项目7个、占比17%，5亿元至10亿元项目23个、占比56%。

——“投产一批”项目41个从所属领域上看，先进制造业及战略新兴产业项目26个、占比63.4%，现代服务业及现代农业项目3个、占比7.3%，“两新一重”项目9个，占比22%，生态环保及社会民生项目3个、占比7.3%；从投资额看，50亿元以上项目1个，10亿元至20亿元项目15个、占比36.6%，5亿元至10亿元项目18个、占比44%。（记者 李东慧 白云飞 通讯员 刘超）