洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“洛阳运河一号”古沉船“入住”隋唐大运河文化博物馆
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.15 21:45

　　“洛阳运河一号”古沉船即将“复活”！15日，记者从隋唐大运河文化博物馆获悉，“洛阳运河一号”古沉船日前被整体搬迁至该馆展厅中，保护修复项目同步启动。此外，一座小型隋唐时期仓窖也被整体搬迁至该馆，未来将面向公众展览。据介绍，这是隋唐大运河文化博物馆迎来的首批展品。

　　15日上午，记者在隋唐大运河文化博物馆建设现场看到，“洛阳运河一号”古沉船已被放置在展厅中，其船体被置于木质支架之上，船舱上装着一层用于保护的木质板材，船身、甲板等部位有修复痕迹。

“洛阳运河一号”古沉船

　　“洛阳运河一号”古沉船发现于9年前，当时，洛阳市文物考古研究院在今偃师区首阳山镇义井村西南洛河北岸滩地中，抢救性发掘了两艘形制结构基本相同的古沉船，其中一艘沉船保存较好的古沉船被命名为“洛阳运河一号”，此前被放置在回洛仓遗址进行保护，并未对外展览。专家根据船体形制，基本确认其为明清时期内河客货运输船。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 小猫肉肉 一对洛阳60后夫妇的解忧草
    小猫肉肉 一对洛阳60后夫妇的解忧草
    小猫肉肉 一对洛阳60后夫妇的解忧草
        李珍玲、来国光两口子都已退休，独生女儿在外地工作，两个60后的生活显得过于冷清了。
  • ·三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
  • ·以虎之名探周边“虎”景
  • ·三乡一日阅汉唐
    		•
    		 
    新闻排行
  • 2月16日起，洛阳38家A级景区免门票
  • 洛阳市人民代表大会公告
  • 最新消息！洛阳三所高校开学时间公布
  • 隋唐城遗址植物园提升牡丹观赏水平 打...
  • 洛阳迎来降雪天气【组图】
  • 洛阳市第十五届人民代表大会第五次会...
  • 三六零集团、河南科技大学、洛阳高新...
  • 两会瞬间
  • 江凌与济源党政考察团举行工作会谈
  • 今日元宵节 洛阳全区多云气温-1℃到6℃
    		•
    百姓呼声
    网友咨询：我市中小学生到底几号开学？
    异地职工医保卡想在洛阳使用需要什么手续
    精彩图片
    着华服 免费游 庆元宵...
    精彩非遗演出 添彩元宵...
    赏国乐、猜灯谜、看展...
    年轻面孔 活力两会
    精彩热帖

    天堂明堂掠影

    光影的奇妙

    打铁花

    常见的戴胜
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605