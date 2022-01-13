“洛阳运河一号”古沉船“入住”隋唐大运河文化博物馆

洛阳运河一号”古沉船即将“复活”！15日，记者从隋唐大运河文化博物馆获悉，“洛阳运河一号”古沉船日前被整体搬迁至该馆展厅中，保护修复项目同步启动。

“洛阳运河一号”古沉船即将“复活”！15日，记者从隋唐大运河文化博物馆获悉，“洛阳运河一号”古沉船日前被整体搬迁至该馆展厅中，保护修复项目同步启动。此外，一座小型隋唐时期仓窖也被整体搬迁至该馆，未来将面向公众展览。据介绍，这是隋唐大运河文化博物馆迎来的首批展品。

15日上午，记者在隋唐大运河文化博物馆建设现场看到，“洛阳运河一号”古沉船已被放置在展厅中，其船体被置于木质支架之上，船舱上装着一层用于保护的木质板材，船身、甲板等部位有修复痕迹。

“洛阳运河一号”古沉船

“洛阳运河一号”古沉船发现于9年前，当时，洛阳市文物考古研究院在今偃师区首阳山镇义井村西南洛河北岸滩地中，抢救性发掘了两艘形制结构基本相同的古沉船，其中一艘沉船保存较好的古沉船被命名为“洛阳运河一号”，此前被放置在回洛仓遗址进行保护，并未对外展览。专家根据船体形制，基本确认其为明清时期内河客货运输船。