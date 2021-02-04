当冬奥会遇上元宵节，这个周末洛阳博物馆有丰富研学活动等你来

当元宵节遇上冬奥会，洛阳博物馆将举办“灯火灿焕贺元宵——古风花草灯制作”的主题社教活动和制作“冰墩墩”活动。

当元宵节遇上冬奥会，洛阳博物馆将举办“灯火灿焕贺元宵——古风花草灯制作”的主题社教活动和制作“冰墩墩”活动。 洛阳博物馆（资料图片） 当元宵节遇上冬奥会，洛阳博物馆将举办“灯火灿焕贺元宵——古风花草灯制作”的主题社教活动和制作“冰墩墩”活动。 在洛阳博物馆，您可以了解元宵节的历史与习俗、灯具的历史与变迁，欣赏灯文物，用花草灯手工制作材料。不仅如此，您还可以了解古代冰上运动历史，实现“一人一墩”的心愿。 “灯火灿焕贺元宵——古风花草灯制作”活动 活动时间：2月13日14:30 活动地址：洛阳博物馆一楼博知乐园 报名电话：0379-69901020 报名时间：9:00-16:30 适宜年龄：8-12岁少年儿童 注意事项：限10组家庭报名，每个孩子需1名家长全程陪同，每组家庭一个孩子参加。 制作冰墩墩活动 活动时间：2月13日10:00 活动地点：洛阳博物馆一楼博知乐园 活动对象：6-12岁儿童 活动人数：20人，每组家庭需有一名家长陪伴 报名电话：0379-69901020 特别提醒：进入场馆参加活动需要提前在洛阳博物馆微信公众号进行参观预约，在个人预约通道中请仔细阅读洛阳博物馆疫情防控公告。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 魏薇）