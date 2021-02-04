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元宵节，洛阳考古博物馆将举行“赏文物猜灯谜”活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.14 17:24

　　明天，是我国传统节日元宵节。据“考古洛阳”微信公众号消息，考古博物馆将举行“赏文物猜灯谜”活动，参与将有机会获得精美礼品。

　　活动介绍

　　活动时间：2022年2月15号当天(兑换礼物时间为15日14:00-16:00)

　　活动主题：《赏文物猜灯谜》

　　活动对象：当天入馆游客

　　活动地点：考古博物馆--考古之丘

　　活动背景

　　农历正月十五，是中国的传统节日元宵节。正月为元月，古人称夜为“宵”，而十五日又是一年中第一个月圆之夜，所以称正月十五为元宵节，又称为“上元节”。按中国民间的传统，在一元复始，大地回春的节日夜晚，天上明月高照，地上彩灯万盏，人们观灯、猜灯谜、吃元宵合家团聚、其乐融融。

　　活动内容

　　猜灯谜

　　1.到前台领取答题卡

　　2.前往活动区猜谜

　　3.总结答案到前台兑换精美礼品

　　一等奖：5份需答对谜题30以上含30

　　二等奖：20份需答对谜题15以上含15

　　三等奖：30份参与活动即可获取

　　(数量有限先到先得)

　　赏文物、找生肖，传统文化魅力足

　　元宵节期间前来参观的观众，参观同时可在展厅内找和虎或者十二生肖有关的文物、图片，找到任意不相同的虎或者十二生肖并与其合影。便可至考古博物馆前台领取小礼物一份。(每位游客限领取一份，数量有限先到先得)

　　如果您有任何疑问，可拨打服务电话：0379-60689089，进行咨询。

　　2022年2月14日

　　洛阳市文物考古研究院
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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