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洛阳各博物馆里闹元宵，“元宵文化攻略”请您收好！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.11 21:53

　　正月十五元宵闹，明月花灯影相连。热热闹闹的春节刚过，元宵节马上又要来了。今日记者从洛阳市文物局了解到，洛阳市各博物馆推出丰富多彩的庆元宵社教研学活动，以及精彩纷呈的线上线下展览，让市民过一个红红火火的元宵节。

二里头夏都遗址博物馆（资料图片）

　　当冬奥会遇上元宵节，特色研学带你领略别样浪漫

　　当元宵节遇上冬奥会，洛阳博物馆将举办“灯火灿焕贺元宵——古风花草灯制作”的主题社教研学和制作“冰墩墩”活动。13日，在这里，您可以了解元宵节的历史与习俗、灯具的历史与变迁，欣赏灯文物，用花草灯手工制作材料。不仅如此，您还可以了解古代冰上运动历史，实现“一人一墩”的心愿。

　　15日，二里头夏都遗址博物馆将推出元宵节和冰墩墩一起游夏博、“橘墩墩DIY”等线上直播活动。通过官方抖音、官方微博讲述冬奥会、冬残奥会吉祥物背后的故事；了解中国传统节日、非物质文化遗产——元宵节；和“冰墩墩”一起走进夏博珍宝馆“赫赫夏都”，纵览夏朝礼器、乐器、兵器，感受华夏王都魅力。17日，将在二里头夏都遗址博物馆研学教室举行“橘墩墩DIY”活动，通过手工制作表达对冬奥会的祝愿。

　　15日，洛阳周王城天子驾六博物馆以元宵节文化为开端，学习传统节日习俗，链接文物与节日，手作元宵花灯，点亮期盼与梦想。

　　各类精彩展览，品味“元宵文化”

　　为了让全市人民度过一个喜庆、祥和的“文化年”，洛阳博物馆将在元宵节当天(15日)推出4批免费定时讲解，志愿讲解员将带领游客领略公元前21世纪到公元10世纪的中国历史，触摸华夏文明的发展脉络，感受千年帝都的魅力，讲解时间分别为9:30、10:30、14:30、15:30。

　　在元宵节期间，洛阳民俗博物馆推出“从虎虎生福——壬寅虎年新春生肖文物(图片)联展”、“斑驳老票证纸上洛阳年——故纸片上的洛阳春节”，通过展出品味“元宵文化”。

　　线上特色讲解，让您足不出户“闹元宵”

　　洛阳博物馆将于15日在官方微博“洛镜铜华”直播讲解”，洛阳博物馆的“洛镜铜华”展以时间为轴线，通过展出的150余面铜镜，展示河洛地区铜镜在战国、汉代、唐代和宋元明的四个发展阶段。在直播中，讲解员将带领大家一睹洛阳铜镜的风采，与大家共庆元宵佳节。

　　从即日起至28日，山陕会馆通过抖音、各客户端的视频号推出“金牛辞岁，瑞虎迎春——虎年生肖文化展”，介绍与虎有关的历史文物，欢欢喜喜闹元宵，让您足不出户过一个红红火火元宵节。

　　温馨提醒：游客在进入场馆参加活动需要提前在各博物馆微信公众号预约，在个人预约通道中请仔细阅读博物馆疫情防控公告，配合工作人员进行健康码和行程码的查阅。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 张路路 王玉娇）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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