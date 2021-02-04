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三彩陶瓷“外衣”、超大玻璃幕墙……洛阳这座博物馆“黑科技”不少
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.13 20:45

　　作为大运河国家文化公园的重要组成部分，隋唐大运河文化博物馆不仅是反映中国大运河文化的标志性工程之一，也是洛阳市深入实施文旅文创融合战略的重要抓手。13日，记者探访施工现场发现，博物馆场馆建设已进入尾声，体现“河洛技”设计理念的三彩陶瓷“外衣”，创作多项洛阳之最的超大玻璃幕墙……这座“国家级”博物馆建筑亮点可不少！

　　博物馆穿上三彩陶瓷“外衣”

　　隋唐大运河文化博物馆位于瀍河入洛河口西北角，去年8月主体封顶。13日，记者在建设现场看到，博物馆建筑外立面及屋面大面积使用了黄色的三彩釉面瓷砖，就像穿上了一件三彩陶瓷“外衣”，远看如同古代宫殿建筑群的天际线。

　　记者观察发现，这些三彩釉面瓷砖均为空心设计，不仅可以左右调节间隙，又具备防水功能，达到了美观与实用的统一。

　　隋唐大运河文化博物馆相关负责人介绍，三彩釉面瓷砖由洛阳国家级非物质文化遗产唐三彩烧制技艺代表性传承人高水旺及其团队设计制作，在胎体原材料配方、釉料配方、烧制方法等方面，均有别于传统三彩工艺，制作难度大，技术要求高，是传统三彩工艺应用于现代装饰领域的一次创新实践。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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