雨雪天气来临，这些高速路段结冰禁上站

20日，记者从洛阳高速交警支队获悉，对于即将到来的雨雪天气，高速交警驻守各站点保障行车安全，同时提醒广大司机提前关注路况信息。
20日，记者从洛阳高速交警支队获悉，对于即将到来的雨雪天气，高速交警驻守各站点保障行车安全，同时提醒广大司机提前关注路况信息。
20日，记者从洛阳高速交警支队获悉，对于即将到来的雨雪天气，高速交警驻守各站点保障行车安全，同时提醒广大司机提前关注路况信息。
截至1月20日16时，因道路结冰：郑栾高速白云山站、木札岭站临时封闭；洛卢高速洛宁站至故县服务区段临时封闭；洛卢高速、洛栾高速、郑栾高速禁七座(含)以上车辆及货车上站；其余高速及站口通行正常。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 马军锋 文/图)
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