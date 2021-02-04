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建行洛宁支行雪中送炭 “苹果贷”助力美好乡村建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.19 11:47

　　“张经理，你们建行的服务，真是雪中送炭，我们心里热乎乎的。”

　　看到苹果贷20万元这么快到账，洛阳县上戈镇上戈村的王师傅逢人便夸，这个冬天，有了建行“苹果贷”，果农们心里暖洋洋的。

　　当下正值苹果树冬季修剪和压肥的关键时间，果农们每天都忙碌者自己果园里辛勤的耕作，生怕耽误农时。可是，王师傅自家果园的40多亩苹果树需要压肥修剪，资金却成了问题，原来因为儿子结婚把“家底”都掏空了，看着别人家的果树都陆续修剪过也压过肥了，这可急坏了王师傅一家。

　　王师傅也曾试着向当地的几家银行咨询过贷款的事，不是需要抵押县城的商品房，就是需要找公职人员担保，自己的情况都不符合条件，也找不到担保人，王师傅眼看一天天农时就要错过，心里犯了难。

　　踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。就在王师傅一筹莫展的时候，却突然看到村干部在村微信群里转发建行推出苹果贷，无抵押、无担保，而且最高可贷50万元的信息，于是，王师傅就拔通过建行客户经理的电话，没想到建行客户经理小张，当天就来现场堪查了自己的果园，并进行了相关数据的采集，过后仅仅几天的功夫，他就通过手机线上申请到了20.5万元的贷款，利息还特别的低。这下王师傅可来了精神，逢人便夸建行的苹果贷就是他们果农福星。

　　让过果农受益的不仅仅是王师傅一家，近期，建行洛宁支行抓住苹果树修枝、压肥需求资金的有利时机，组建专门团队，克服天寒地冻的不利因素，多渠道宣传其数字农贷苹果贷的优势。并通过统一宣传、统一上门堪察、统一集中投放的“三统一”工作思路，一户一策，量身定制服务方案，不断加快苹果贷宣传力度，促进实现苹果贷投放“落地生根”。日前，支行苹果贷授信14户，实现投放170.5万元。有力的支持了当地苹果产业的发展，为助力乡村振兴，建设美好乡村做出了积极的贡献。 (建洛宣)④
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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