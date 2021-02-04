今日洛阳迎来大寒节气 下午到夜里有雨夹雪或中雪

今日上午洛阳全区多云到阴天，下午到夜里转雨夹雪或中雪，部分地区有大雪，局地有暴雪，东北风3级左右，气温-2℃到1℃。

今天迎来大寒，它是二十四节气中的最后一个节气。

小寒大寒，冻成冰团。有气象研究表明，在我国北方地区，虽然大寒没有小寒冷，但从小寒到大寒，有一个寒冷积累的过程。一般来说，小寒时天寒最甚，大寒时地冻最坚。

今年大寒来势汹汹，挟风裹雪，好不威风。昨天，河南省气象台发布的暴雪蓝色预警让洛阳人的微信朋友圈一阵热闹：预计20日20时到22日8时，黄河以北和三门峡、洛阳、郑州、开封、平顶山、许昌、漯河、南阳，以及商丘、周口、驻马店3个市的西部部分县市降雪量将在5毫米以上。

看到“暴雪”这个词，大家立马想到鹅毛大雪纷纷扬扬的场景。那么，多大的雪才能用得上暴雪预警呢？中国气象局《气象灾害预警信号及防御指南》把暴雪预警分为四个等级，从弱到强分别以蓝色、黄色、橙色、红色表示。暴雪蓝色预警发布标准为：12小时内降雪量将在4毫米以上，或者已超过4毫米且降雪持续，可能对交通或农牧业有影响。

这轮雨雪天气过程，是今年以来我国影响范围最广的一次。根据中国天气网消息，从今天开始到24日，我国中东部大部分地区都将被雨雪覆盖，北方以雪为主，南方以雨为主。25日到27日，又有新一轮雨雪无缝衔接。

市气象局预计，今天上午，洛阳全区多云到阴天，下午到夜里转雨夹雪或中雪，部分地区有大雪，局地有暴雪，东北风3级左右，气温-2℃到1℃。今天夜里到明天白天，洛阳全区阴天有中到大雪，局部地区有暴雪，偏东风2级到3级，气温-4℃到-1℃。

为应对本轮雨雪天气，气象部门发布了防御指南，其中行人要注意防寒防滑，驾驶人员要小心驾驶，车辆应采取防滑措施。另外，相关人员要加固棚架等易被雪压的临时搭建物。(洛报融媒·洛阳网首席记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)