注意防范！河南发布暴雪蓝色预警

河南省气象台2022年01月19日11时00分发布暴雪蓝色预警：预计20日20时到22日08时，黄河以北和三门峡、洛阳、郑州、开封、平顶山、许昌、漯河、南阳八地市及商丘、周口、驻马店三地市西部部分县市降雪量将达5毫米以上。

河南省气象台官方微博@河南气象今日发布暴雪蓝色预警及道路结冰黄色预警，内容如下：

河南省气象台2022年01月19日11时00分发布暴雪蓝色预警：预计20日20时到22日08时，黄河以北和三门峡、洛阳、郑州、开封、平顶山、许昌、漯河、南阳八地市及商丘、周口、驻马店三地市西部部分县市降雪量将达5毫米以上。请注意防范。

防御指南：

1.政府及有关部门按照职责做好防雪灾和防冻害准备工作；

2.交通、铁路、电力、通信等部门应当进行道路、铁路、线路巡查维护，做好道路清扫和积雪融化工作；

3.行人注意防寒防滑，驾驶人员小心驾驶，车辆应当采取防滑措施；

4.农牧区和种养殖业要储备饲料，做好防雪灾和防冻害准备；

5.加固棚架等易被雪压的临时搭建物。