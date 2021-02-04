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注意防范！河南发布暴雪蓝色预警
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.19 17:13

　　河南省气象台官方微博@河南气象今日发布暴雪蓝色预警及道路结冰黄色预警，内容如下：

　　河南省气象台2022年01月19日11时00分发布暴雪蓝色预警：预计20日20时到22日08时，黄河以北和三门峡、洛阳、郑州、开封、平顶山、许昌、漯河、南阳八地市及商丘、周口、驻马店三地市西部部分县市降雪量将达5毫米以上。请注意防范。

　　防御指南：

　　1.政府及有关部门按照职责做好防雪灾和防冻害准备工作；

　　2.交通、铁路、电力、通信等部门应当进行道路、铁路、线路巡查维护，做好道路清扫和积雪融化工作；

　　3.行人注意防寒防滑，驾驶人员小心驾驶，车辆应当采取防滑措施；

　　4.农牧区和种养殖业要储备饲料，做好防雪灾和防冻害准备；

　　5.加固棚架等易被雪压的临时搭建物。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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