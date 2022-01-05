有大到暴雪！洛阳20日至23日将出现持续雨雪天气

持续雨雪降温，大到暴雪来袭……17日下午，洛阳市气象局发布重要天气报告。

持续雨雪降温，大到暴雪来袭……17日下午，洛阳市气象局发布重要天气报告。 持续雨雪降温，大到暴雪来袭……17日下午，洛阳市气象局发布重要天气报告。 1月19日至23日，受华北不断扩散南下冷空气影响，预计洛阳先后出现大风、降温和雨雪天气。具体来说： 19日：洛阳有4级左右东北风，阵风6级到7级。 20日至23日：洛阳将出现持续雨雪天气，全区有大到暴雪，累积降水量10毫米到20毫米，积雪深度5厘米到12厘米。 20日至24日：受冷空气和雨雪天气影响，洛阳气温持续偏低，最高气温0℃左右。 25日至26日：洛阳还有一次降雪天气过程。 针对此次雨雪天气，洛阳市气象部门将抓住有利时机适时开展人工增雨(雪)作业，公众和有关部门需关注低温雨雪和道路结冰影响。 天气预报 17日(周一)夜里：晴天间多云。 18日(周二)：晴天间多云，气温-2℃～11℃。 19日(周三)：晴天转多云，东北风4级左右，气温-2℃～8℃。 20日(周四)：多云到阴天，下午到夜里转雨夹雪或中雪，部分地区有大雪，局部地区有暴雪，东北风3级左右，气温-2℃～1℃。 21日(周五)：阴天有中雪，气温-2℃～0℃。 22日(周六)：阴天有中到大雪，气温-2℃～0℃。 23日(周日)：阴天有小雪，气温-1℃～1℃。 24日(周一)：阴天有零星小雪，气温-1℃～1℃。 25日到26日(周二到周三)：阴天有中雪，气温-2℃～2℃。 关注与建议 此次雨雪大风和强降温天气过程有利于降低森林火险等级、增加土壤墒情、改善空气质量，但大风、降温、雨雪冰冻等对设施农业、居民生活等有一定不利影响。建议： 1. 防范大风、降温和雨雪冰冻天气对交通运输、电力，以及疫情防控、城市运行、室外广告牌等高空悬挂物的不利影响；设施农业、畜牧养殖业大棚要提前做好加固、维修和保暖工作。 2. 此次过程降温幅度大、温度低，公众需注意防寒保暖，及时增加衣物；室内取暖谨防一氧化碳中毒。 3. 由于预报时效较长，请关注最新天气预报。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)