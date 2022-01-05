19日起，洛阳至宜阳城际公交恢复运营

刚刚，洛报融媒记者从洛阳交运集团获悉，19日起，洛阳至宜阳的601路、602路、603路城际公交恢复运营。
刚刚，洛报融媒记者从洛阳交运集团获悉，19日起，洛阳至宜阳的601路、602路、603路城际公交恢复运营。
刚刚，洛报融媒记者从洛阳交运集团获悉，19日起，洛阳至宜阳的601路、602路、603路城际公交恢复运营。
乘客须戴口罩，测体温、出示身份证、健康码、行程码；省外来(返)洛人员需持48小时内核酸检测阴性证明，扫描“乘客登记系统二维码”；不具备扫码条件的乘客，需要出示身份证，配合驾驶员进行人工登记身份信息；不能出具健康码、行程卡的，需出具相应纸质有效证明。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 文/图 通讯员 李博)
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