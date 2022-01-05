增添多条线路！洛阳伊滨区整体公交线路将全面优化

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：伊滨区现有公交线路比较少，能否增添一些？另外，希望可以开通直达洛阳龙门站的公交线路。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：伊滨区现有公交线路比较少，能否增添一些？另外，希望可以开通直达洛阳龙门站的公交线路。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：伊滨区现有公交线路比较少，能否增添一些？另外，希望可以开通直达洛阳龙门站的公交线路。
市公交集团回复：伊滨区新源车场目前正在建设中，投入生产后车辆续航得到保障，将会对伊滨区整体线路全面优化，增设增添多条线路，满足伊滨区乘客出行。现伊滨区113路、伊滨环线线路直达洛阳龙门站。
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