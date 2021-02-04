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签约！2022“宜阳不一样”！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.17 16:33

　　全媒聚焦添助力，宜阳文旅谱新篇。今日，宜阳县人民政府与洛阳日报报业集团战略合作签约仪式在宜阳县举行，标志着“宜阳不一样”品牌打造计划正式启动。签约双方将通过建立长期有效战略合作机制，促进宜阳文旅产业深度融合发展。

签约仪式现场

　　被誉为“诗词之乡”的宜阳县，自古是洛阳西部的交通要道，历史悠久、人文荟萃，文化旅游资源丰富。青山绿水间，古遗址、古寺庙、古石窟等文化遗迹星罗棋布，花果山、锦屏山、香鹿山、汉山等著名旅游景区风光秀美。近年来，随着全域旅游的兴起，宜阳坚持“旅游带动发展”，积极实施“旅游+”战略，创新开展季节特色鲜明、与时俱进的文化旅游活动，使得越来越多的游客走进宜阳、了解宜阳、爱上宜阳。

　　2022年，宜阳县人民政府、洛阳日报报业集团强强联手开展“宜阳不一样”品牌打造计划，将通过团队、项目、资源的深入融合，共同发掘宜阳“不一样”的美品、美景，进一步发挥宜阳文旅产业资源的优势，叫响宜阳文旅品牌。

签约仪式现场

　　近年来，洛阳日报报业集团通过创新策划营销，不断为洛阳国际文化旅游名城和全域旅游建设增添助力。其中，由洛阳日报报业集团主办的洛阳网作为国家一类新闻网站、河南省重点新闻网站，拥有集网站、微信、微博、抖音、快手、小红书、B站等为一体的新媒体传播矩阵，具备多种形态新媒体内容产品的创新策划与制作能力，将充分发挥政务平台的优势与新媒体运营的专业性，在“宜阳不一样”品牌打造计划中起到重要作用。

　　接下来，洛阳网将主要围绕四个方面，为“宜阳不一样”品牌打造计划提供多方位支持：一是打造以短视频为核心的新媒体平台，借助潮流快剪、VLOG体验、文旅攻略等多种内容规划形式，展现宜阳文旅的核心亮点，吸引年轻用户，助力洛阳青年友好型城市建设；二是开展新媒体培训计划，从新闻写作与图片拍摄、新媒体内容策划等方面，对宜阳融媒体中心员工进行技能培训，帮助其打造“新闻铁军”；三是集合全媒体资源，对宜阳西游文化、诗词文化、汉唐文化、丝路古道文化等进行优质宣发，进一步促进宜阳全域旅游发展；四是针对宜阳乡村振兴示范试点村开展深度营销计划，助力我市高质量推进乡村振兴。

签约仪式现场

　　2022年，让我们共同期待“宜阳不一样”品牌打造计划绘新篇，为洛阳文旅发展再添靓色。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸/文 张怡熙/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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