即日起 宜阳发往县外的客运车辆暂停运营

刚刚，洛报融媒记者从宜阳获悉，该县新冠肺炎疫情防控指挥部办公室关于扎实做好疫情防控工作的通告〔2022〕1号明确规定，发往宜阳县外的公交车、客车、出租车、网约车从1月1日起暂停运营，县内发往各乡镇的城乡公交车频次减半。

刚刚，洛报融媒记者从宜阳获悉，该县新冠肺炎疫情防控指挥部办公室关于扎实做好疫情防控工作的通告〔2022〕1号明确规定，发往宜阳县外的公交车、客车、出租车、网约车从1月1日起暂停运营，县内发往各乡镇的城乡公交车频次减半。(记者 赵硕)