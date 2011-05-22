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最新解读！宜阳在外返乡人员，一定要知道
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.03 23:22

　　刚刚，洛阳市宜阳县发布关于《宜阳县新冠肺炎疫情防控指挥部办公室关于扎实做好疫情防控工作的通告〔2022〕1号》最新解读，在外返乡人员请注意。

　　问：在外人员咋回来？

　　答：倡导就地过节，非必要不回来。确需回来，提前3天联系居住地村委会(社区)报备。回来的时候，拿48小时内核酸监测阴性证明，回来后再做一次核酸检测。

　　问：回来怎么办？

　　答：第一种情况，从国外回来：(1)闭环转运至集中隔离点；(2)7天集中隔离+7天居家健康监测；(3)回来后的1日、4日、7日、10日、14日各做一次核酸检测；(4)解除隔离时进行“双检双测”。

　　第二种情况，从中高风险地区所在乡镇回来：(1)14天集中隔离+7天居家健康监测；(2)集中隔离期间的1日、4日、7日、10日、14日各做一次核酸检测；(3)居家健康监测期间的2日、7日各做一次核酸检测。

　　第三种情况，从中高风险地区所在县市区回来:(1)14天居家隔离；(2)居家隔离期间的1日、4日、7日、10日、14日各做一次核酸检测。

　　第四种情况，从省外低风险地区回来：(1)拿48小时内核酸检测阴性证明；(2)回来后第一时间再做一次核酸检测；(3)核酸检测阴性的，居家健康监测14天。

　　重要提醒：居家隔离和居家健康监测可不一样，“居家隔离”要求，在村(社区)医务人员指导下，单独居住，不能外出；“居家健康监测”要求，做好体温、症状监测，非必要不外出。如果出现发热、干咳、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等身体不适症状，及时到医院就诊，途中避免乘坐公共交通工具。

　　问：如何做好个人防护？

　　答：科学佩戴口罩，勤洗手、常通风，保持1米线社交距离；提倡电话拜年，不串门、不聚集；搞好家庭环境卫生和垃圾处理；如出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退等不适症状，不要自行诊治，应立即到最近的发热门诊就诊，途中避免乘坐公共交通工具。

　　重要提醒：如未完成疫苗接种，请尽快接种疫苗！(记者 智慧)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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